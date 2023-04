Meghan Markle krijgt prijs voor haar inzet voor vrouwen

Meghan Markle krijgt een Women of Vision Award vanwege haar werk voor meisjes en vrouwen over de hele wereld. Dat heeft de organisatie achter de prijs, de Ms. Foundation, aangekondigd. Markle zet zich onder meer in voor gelijke rechten via Archewell, de stichting die ze met haar man prins Harry heeft.

De prijs wordt 16 mei uitgereikt tijdens het jaarlijkse gala van de Ms. Foundation in New York. Ook andere vrouwen die opkomen voor gelijke rechten worden dan in het zonnetje gezet.

Vrijdag werd bekend dat Markle ook een prijs krijgt van een organisatie die zich inzet voor vrouwen in de media. Die geven haar een zogenaamde Gracie Award voor haar podcast Archetypes. Daarin interviewt Markle vrouwen als Mariah Carey en Serena Williams over vooroordelen.