Meghan was niet bij prijsuitreiking Harry door ziek kind

Meghan was vrijdagavond niet bij de uitreiking van de lucht- en ruimtevaartprijs die prins Harry had gewonnen. De hertogin van Sussex was thuisgebleven omdat één van hun kinderen ziek was, meldt het Britse persbureau PA Media.

Prins Harry werd vrijdag opgenomen in de Living Legends of Aviation voor zijn werk in het Britse leger. Eigenlijk zou Meghan meegaan naar de uitreiking in het Beverly Hilton-hotel in Beverly Hills, maar zij moest op het laatste moment afzeggen. Het is niet bekend of de 4-jarige Archie of de 2-jarige Lilibet ziek is.

Harry heeft tien jaar in het Britse leger gezeten en is twee keer in Afghanistan geweest. Hij was daar onder meer helikopterpiloot. Acteur en piloot John Travolta reikte de prijs uit.