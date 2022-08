Meisje stuurt prins George uitnodiging voor verjaardagsfeest

De Britse prins George (9) heeft recent een uitnodiging gekregen van een meisje die de toekomstig troonopvolger graag op haar verjaardagsfeestje wilde zien. Zijn ouders, prins William en Catherine, waren geraakt door het briefje en lieten het hof een vriendelijk bericht terugsturen.

“De hertog en hertogin van Cambridge hebben me gevraagd om je te bedanken voor je brief waarin je prins George uitnodigde voor je zesde verjaardagsfeestje. Het spijt me dat het zo lang duurde voordat je antwoord kreeg”, zo staat volgens Hello! in het antwoord dat is opgesteld door een werknemer van Kensington Palace.

“Hunne Koninklijke Hoogheden waren buitengewoon dankbaar voor je vriendelijke uitnodiging. Na zorgvuldig de mogelijkheden te hebben overwogen, betreur ik het ten zeerste dat Hunne Koninklijke Hoogheden helaas moeten afzeggen. Toch hoop ik dat je van je verjaardag hebt genoten.”

Volgens het hof waren de Cambridges geroerd door het bericht. “Het was echt heel attent van je en daarom hebben ze me gevraagd je te bedanken en je de beste wensen te sturen.”