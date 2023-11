Michael Sheen speelt prins Andrew in serie over interview

Michael Sheen is te zien als prins Andrew in een serie die voor Amazon gemaakt wordt over het controversiële interview dat hij in 2019 gaf aan Newsnight. Dat meldt filmwebsite Variety.

De serie zal uit drie delen bestaan en de titel A Very Royal Scandal krijgen. Centraal in het verhaal staat het interview dat prins Andrew gaf aan Newsnight in 2019, waarin hij door journaliste Emily Maitlis kritisch ondervraagd werd over zijn band met de voor zedendelicten veroordeelde zakenman Jeffrey Epstein. Maitlis zal gespeeld worden door Ruth Wilson, bekend van onder meer de rol van Alice Morgan in de serie Luther.

Over het interview waarin de prins hakkelend en zwetend over zijn band met Epstein sprak, zijn al meerdere producties gemaakt. Het Britse Channel 4 zond eerder dit jaar een documentaire uit en ook het Amerikaanse Peacock kwam vorig jaar met een documentaire. Netflix is daarnaast bezig met een verfilming van het BBC-interview, waarin Gillian Anderson de rol van Maitlis op zich neemt.