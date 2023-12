Nieuw-Zeelandse politici protesteren bij trouw zweren aan Charles

Nieuw-Zeelandse politici hebben dinsdag bij de opening van het parlement gebroken met het protocol. Van parlementariërs wordt verwacht dat zij trouw zweren aan koning Charles, die staatshoofd is van het land. Maar een aantal inheemse politici koos ervoor om eerst trouw te zweren aan hun afstammelingen en het Verdrag van Waitangi.

Het ging in totaal om zes leden van de Maoripartij. Op beelden is onder meer te zien hoe politicus Rawiri Waititi een haka uitvoert, een traditionele dans. Nadat de mede-leider van de Maoripartij klaar was met de dans, legde hij wel de eed af aan koning Charles. Volgens persbureau Reuters kozen minstens twee leden van de Maoripartij ervoor om het woord Kingi Tiare te veranderen in Kingi Harehare. Waititi vertelde de lokale media dat Harehare gewoon een andere naam voor Charles is. Het kan echter ook als iets aanstootgevends worden beschouwd. De Maoripartij is er voorstander van om Charles te vervangen als staatshoofd.

Eerder op dinsdag gingen al duizenden demonstranten de straat op in Wellington en andere steden. Zij protesteerden tegen verschillende regels van de nieuwe overheid. De nieuwe regering van premier Christopher Luxon is van plan om beleid dat meer rechten geeft aan de inheemse bevolking terug te draaien. Zo wil de regering het gebruik van de Maoritaal terugdringen.