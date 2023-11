Nieuwe versie Eindstrijd komt na ‘vertaalfout’ volgende week uit

Een gerectificeerde versie van Eindstrijd, de Nederlandse versie van het nieuwe boek van de Britse schrijver Omid Scobie over het Britse koningshuis, ligt vanaf volgende week in de winkels. De nieuwe editie verschijnt op 8 december, laat een woordvoerder van Xander Uitgevers weten.

Eindstrijd, een vertaling van Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival, werd dinsdag uit de handel gehaald omdat een “aantal passages” moesten worden gecorrigeerd.

Volgens royaltyjournalist Rick Evers stond in de Nederlandse versie dat koning Charles degene was die een opmerking zou hebben gemaakt over de huidskleur van prins Archie, het zoontje van prins Harry en zijn vrouw Meghan. Dit stond echter niet in het origineel.

Bijzonder

Scobie stelde in RTL Boulevard dat hij nooit een naam heeft genoemd en dat er mogelijk een vertaalfout zou zijn gemaakt. De uitgever noemt dat “een bijzondere opmerking” maar zoekt momenteel uit wat er precies mis heeft kunnen gaan. “We doen er alles aan om de onderste steen boven te krijgen, zeker omdat het gevoelig ligt.” Hoelang het onderzoek zal duren, is niet duidelijk.

Op X werd eerder woensdag gemeld dat nog niet alle boekwinkels Eindstrijd uit de handel hebben gehaald. Xander Uitgevers probeert het desgevraagd te monitoren maar stelt ook dat niet alles te controleren is.

Het nieuws dat het boek in Nederland uit de handel is gehaald, is groot nieuws in Groot-Brittannië. Een groot aantal kranten pakten er woensdagochtend mee uit op de voorpagina’s.