Oekraïense president Zelenski op bezoek bij koning Charles

De Oekraïense president Volodimir Zelenski gaat woensdag op audiëntie bij de Britse koning Charles, meldt Buckingham Palace.

Zelenski kwam woensdagochtend aan in Londen voor een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Naast de ontmoeting met Charles spreekt hij ook met de Britse premier Rishi Sunak en spreekt hij het parlement toe. Verder gaat hij langs Oekraïense troepen in Engeland.

Het is het tweede bezoek van Zelenski aan het buitenland sinds het begin van de Russische invasie bijna een jaar geleden. De president bracht in december een bezoek aan de Verenigde Staten. Daar had hij ontmoetingen met onder anderen de Amerikaanse president Joe Biden en sprak hij in het parlement.