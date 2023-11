Onderzoek naar cyberaanval op ‘koninklijk’ ziekenhuis

Het Britse cybersecuritycentrum (NCSC) onderzoekt een cyberaanval op een Londens ziekenhuis waar de Britse koninklijke familie de voorkeur aan geeft. The Telegraph schrijft zondag dat er vertrouwelijke medische informatie van het King Edward VII-ziekenhuis in handen is gekomen van “een derde partij”.

Het ziekenhuis staat al vele jaren bekend als de eerste stop voor Britse royals bij gezondheidsproblemen. Zo zijn koningin Elizabeth, die ook als beschermvrouw optrad, en haar man prins Philip er meerdere keren opgenomen geweest. Sarah Ferguson, de hertogin van York, bracht er afgelopen zomer enkele dagen door na een operatie aan borstkanker, terwijl prinses Catherine er werd behandeld voor ernstige ochtendmisselijkheid tijdens haar eerste zwangerschap.

De medische gegevens van de leden van de koninklijke familie worden naar verluidt apart bewaard van het systeem dat gehackt zou zijn. Volgens The Telegraph is informatie over de royals dan ook niet op straat beland. Buckingham Palace weigerde tegenover de krant commentaar te geven.