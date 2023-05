Ook Camilla gekroond en daarmee officieel koningin

Ook Camilla is zaterdag gekroond. De vrouw van koning Charles is daarmee officieel koningin, in plaats van koningin-gemalin. Camilla was bij de kroning zichtbaar gespannen.

Camilla heeft besloten de kroon van de in 1911 gekroonde koningin Mary te dragen, volgens Buckingham Palace in het kader van “duurzaamheid en efficiëntie”. Er zijn wel enkele aanpassingen aan de kroon gemaakt, zodat die beter bij Camilla’s stijl past en als eerbetoon aan haar overleden schoonmoeder. In de kroon zitten nu bijvoorbeeld diamanten verwerkt die deel uitmaakten van de sieradencollectie van koningin Elizabeth.

Eerder werd koning Charles al gekroond met de kroon van St. Edward.