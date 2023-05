Ook tegenstanders van monarchie langs route van kroningsprocessie

Langs de route die Charles en Camilla afleggen voor de kroning verzamelen zich duizenden Britten die hopen een glimp op te kunnen vangen van de nieuwe koning. Maar op Trafalgar Square staat ook een groepje mensen dat protesteert tegen het koningshuis en de koning wil vervangen door een gekozen staatshoofd.

De demonstranten staan op de plek die met de politie is afgesproken voor hun protest. Charles komt zowel voor als na de kroning in een koets langs het plein, op zo’n 45 meter van de antimonarchisten. Zij dragen borden met “schaf de monarchie af” en “niet mijn koning”.

De demonstranten zijn van plan een hoop herrie te maken, maar willen de processie niet verstoren.

