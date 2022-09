Overlijdensakte: ‘ouderdom’ was doodsoorzaak koningin Elizabeth

‘Ouderdom’ was de oorzaak van de dood van koningin Elizabeth eerder deze maand. Dat valt te lezen in de overlijdensakte waar verschillende Britse media over schrijven. De overlijdensakte is ondertekend door haar dochter prinses Anne, die in de laatste uren van de Queen bij haar was.

Op het document staat onder meer dat Elizabeth op 8 september om 15.10 uur overleed op Balmoral Castle. Daarmee staat definitief vast dat prinsen William, Andrew, Edward en zijn vrouw Sophie te laat waren om afscheid te nemen van de 96-jarige koningin. Het gezelschap arriveerde pas rond 17.00 uur lokale tijd op Balmoral met de auto. Ook prins Harry was te laat.

Overigens was ouderdom ook de doodsoorzaak van Elizabeths man prins Philip, die in april 2021 op 99-jarige leeftijd overleed.

De langstzittende Britse monarch ooit werd op 19 september begraven in de St George’s Chapel. Het graf van Elizabeth is sinds donderdag weer te bezoeken voor het publiek. Windsor Castle was sinds haar overlijden gesloten.