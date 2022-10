Paddington-beertjes voor Elizabeth worden gedoneerd aan goed doel

De Paddington-beertjes en knuffelberen die bij de Britse koninklijke gebouwen zijn neergelegd na het overlijden van koningin Elizabeth, worden gedoneerd aan het goede doel. Dat heeft Buckingham Palace zaterdagavond bekendgemaakt.

De beertjes gaan naar Barnardo’s, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor kwetsbare kinderen. De knuffels worden in de komende weken professioneel gereinigd en naar de organisatie gebracht. Het gaat om meer dan 1000 beren.

In juni maakten de Britse koningin en beertje Paddington samen een video die viral ging. De beer en de koningin dronken samen een kopje thee om The Platinum Party, een groot concert waarmee het zeventigjarig regeringsjubileum van Elizabeth werd gevierd, af te trappen. In de video bedankte Paddington de koningin voor alles. “Dat is erg aardig”, antwoordde ze. Vlak na het overlijden van de koningin bedankte Paddington haar nog een keer. “Bedankt mevrouw, voor alles”, twitterde de beer.

Door deze video legden veel mensen een Paddington-beertje en een marmelade-sandwich – bekend uit de verhalen van Paddington – bij de koninklijke gebouwen neer ter nagedachtenis aan Elizabeth. Buckingham Palace riep de Britten echter op om liever bloemen neer te leggen.