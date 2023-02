Page Six: prins Harry had bijna Saturday Night Live gepresenteerd

De Britse prins Harry had bijna een aflevering van het satirische Amerikaanse programma Saturday Night Live (SNL) gepresenteerd. Volgens entertainmentrubriek Page Six was Harry in gesprek met zender NBC om de show te hosten. Woordvoerders van de Britse prins en de Amerikaanse tv-zender hebben niet op het bericht gereageerd.

“Ik weet dat Harry er helemaal voor wilde gaan, hij was erg serieus om dit te gaan doen. Het zou bovendien een leuke promotie zijn voor zijn boek”, vertelt een insider. De bron refereert hiermee aan de memoires van de Britse prins die in januari uitkwamen. “Producenten van SNL zaten al een tijdje achter Harry aan. Iedereen was erg enthousiast over het idee, mensen zouden dan zeker gaan kijken.” Een andere ingewijde weet dat er met veel mensen gesproken werd over een mogelijke presentatieklus en dat “Harry zeker een van die namen” was.

Het is niet bekend waarom de presentatieklus van Harry uiteindelijk niet doorging. Volgens bronnen zou producent Lorne Michaels van SNL de Britse prins nog steeds graag in zijn programma zien. “Hij zou als verrassing ook in een sketch mee kunnen doen.”