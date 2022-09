Paleis geeft niet eerder vertoond portret Queen vrij

Buckingham Palace heeft aan de vooravond van het afscheid van koningin Elizabeth een nog niet eerder vertoond portret van de vorige week overleden vorstin vrijgegeven. Op de foto staat de Queen, gekleed in een lichtblauw outfit, breedlachend afgebeeld.

Het portret is volgens het paleis genomen in mei in Windsor Castle, voorafgaand aan de viering van Elizabeths platina regeringsjubileum. De vorstin heeft zoals altijd haar haar netjes in de krul en heeft onder meer een parelketting om en parels in haar oren. Ook draagt ze een broche die ze in 1944 cadeau kreeg van haar vader koning George.

De foto is gemaakt door Ranald Mackechnie, die ook het officiële jubileumportret van de koningin schoot.