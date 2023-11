Piers Morgan onthult ‘racistische royals’ aan Britten

Piers Morgan heeft woensdag in zijn show Piers Morgan Uncensored de twee namen genoemd van mensen die vragen zouden hebben gesteld over de huidskleur van prins Archie, het zoontje van prins Harry en zijn vrouw Meghan. De namen waren gepubliceerd in de Nederlandse versie van het boek Eindstrijd maar tot dusver was er, waarschijnlijk uit angst voor juridische gevolgen, geen enkel Brits medium dat ze durfde te noemen.

“Als Nederlanders die een boekwinkel binnenlopen deze namen kunnen zien, dan hebben jullie, de Britten die daadwerkelijk voor de koninklijke familie betalen, het recht om dat ook te weten”, zo stelde Morgan.

Dinsdag werd in Nederland al duidelijk dat toenmalig prins Charles, de huidige koning, en prinses Catherine de bewuste familieleden waren die de opmerking over Archie hadden gemaakt. Dit stond niet in het Britse origineel van het boek van Omid Scobie. De schrijver stelde daarna dat er voor de Nederlandse versie mogelijk een “vertaalfout” zou zijn gemaakt.

Xander Uitgevers heeft de Nederlandse vertaling direct uit de boekhandels gehaald. Een gerectificeerde versie verschijnt op 8 december.