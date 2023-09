Piers Morgan over kritiek op Meghan: ik moest controversieel zijn

Volgens Piers Morgan is hij ooit bij het programma Good Morning Britain aangenomen puur en alleen om controversiële uitspraken te doen, dus ook over onder anderen hertogin Meghan. Dat zei de voormalig presentator van het Britse ochtendprogramma, refererend aan zijn publieke vete met Meghan, donderdag tijdens een conferentie.

“Ik werd compleet vrijgelaten bij Good Morning Britain. Ik ben daar aangenomen om bewust te provoceren”, aldus de 58-jarige presentator. “Sterker nog, ze mochten voor mij het nummer Sympathy for the Devil gebruiken als intromuziek. Ik denk niet dat dat een teken was dat ik onpartijdig zou zijn.”

“Vijf jaar lang heb ik mijn zeer uitgesproken mening over alles gedeeld en ik ben nooit door Ofcom op de vingers getikt”, vervolgde Morgan. Ofcom is de overheidsorganisatie die toezicht houdt op wat er op Britse televisie wordt uitgezonden. “Bij het enige grote incident waardoor ik uiteindelijk weg moest, kreeg ik van Ofcom uiteindelijk nog gelijk.”

De presentator verwees hiermee naar zijn vertrek bij Good Morning Britain in 2021 na ophef over opmerkingen die hij had gemaakt over Meghan, de vrouw van prins Harry. In een uitzending had de bekende Britse presentator felle kritiek op het interview van Harry en Meghan met de Amerikaanse tv-ster Oprah Winfrey. Hij noemde het interview onder meer schandelijk en misselijkmakend. Bij ITV kwamen 57.000 klachten binnen over die uitspraken. Ook Meghan zelf diende een officiële klacht in. Een dag na de uitzending stapte Morgan op. Ofcom stelde Morgan na onderzoek echter wel in het gelijk.