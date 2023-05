Premier Nieuw-Zeeland ziet land liefst zonder Brits koningshuis

De Nieuw-Zeelandse premier Chris Hipkins ziet zijn land in de toekomst als republiek. Nu valt Nieuw-Zeeland nog onder het Britse koningshuis en is dus Charles de koning van het land aan de andere kant van de wereld. Hipkins vertrekt maandag nog naar het Verenigd Koninkrijk, voor de kroning van Charles komende zaterdag.

Vlak voor hij aan zijn lange reis begon, zei Hipkins op een persconferentie tegen Nieuw-Zeelandse, Britse en Australische media dat Nieuw-Zeeland “idealiter” op termijn op eigen benen komt te staan. Maar hij vindt tegelijkertijd niet dat het nu een prioriteit moet zijn om naar een republiek om te schakelen. Tijdens zijn bezoek aan het VK heeft hij ook ontmoetingen met Charles en de Britse premier Rishi Sunak op het programma staan.

Nieuw-Zeeland is nu ook al een onafhankelijk land, maar wel deel van het Gemenebest van Naties. Naast het Verenigd Koninkrijk is Charles ook de koning van veertien andere soevereine landen, waaronder Australië en Canada. In een aantal landen is na het overlijden van koningin Elizabeth een discussie opgelaaid over een breuk met het Britse koningshuis.

Hipkins neemt nu een vergelijkbaar, maar iets duidelijker standpunt in dan zijn voorganger Jacinda Ardern, die ook persoonlijk voor een scheiding met het koningshuis is. Maar in Nieuw-Zeeland lijken de republikeinen niet in de meerderheid. In een peiling van vorig jaar, wel nog voor het overlijden van Elizabeth, gaf 48 procent aan in het gemenebest te willen blijven, terwijl 36 procent daar uit wilde stappen. Als de discussie echt gaat leven bij de Nieuw-Zeelanders, dan lijkt het Hipkins logisch om die vraag via een referendum voor te leggen aan de bevolking.