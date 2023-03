Prins Edward krijgt op verjaardag titel hertog van Edinburgh

De Britse prins Edward heeft op zijn 59e verjaardag de titel hertog van Edinburgh van zijn broer koning Charles gekregen. Die titel behoorde eerst toe aan zijn vader prins Philip, die in april 2021 overleed.

Edward zal de titel voor de rest van zijn leven behouden, maakte Buckingham Palace bekend. Sophie, de vrouw van Edward, zal voortaan ook bekend staan als de hertogin van Edinburgh.

De kersverse hertog en hertogin van Edinburgh zullen later op vrijdag een bezoek brengen aan de Schotse hoofdstad. Volgens diverse Britse media is het koppel daar aanwezig bij een receptie waarbij wordt stilgestaan bij het feit dat de oorlog in Oekraïne al meer dan een jaar duurt.