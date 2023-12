Prins Edward neemt kentekennummer prins Philip over

Prins Edward heeft het kentekennummer van zijn overleden vader prins Philip overgenomen. De hertog van Edinburgh werd woensdag gefotografeerd toen hij in een Range Rover arriveerde bij de jaarlijkse familielunch voor kerst op Windsor Castle. Edward zat achter het stuur van de auto, die het kentekennummer OXR1 droeg.

De in april 2021 overleden Philip gebruikte dat kentekennummer tientallen jaren. Dat was voor het eerst op een speciaal gebouwde Lagonda uit 1954 die hij tot 1961 behield. De Lagonda werd vervangen door een Alvis TD21, die later werd tentoongesteld in een museum in Sandringham, met dezelfde kentekenplaat. Later reed Philip in een Land Rover Discovery met het kenteken OXR2.

Bij de kerstlunch op Windsor Castle waren verschillende leden van de Britse koninklijke familie aanwezig. Naast prins Edward en zijn vrouw Sophie waren onder anderen prinses Anne, prinses Eugenie en haar man Jack Brooksbank, Zara en Mike Tindall en prins William en prinses Catherine aanwezig. Koning Charles zette met de lunch een traditie van zijn moeder Elizabeth voort door op de woensdag voor kerst met familie samen te komen.