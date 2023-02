Prins Harry beantwoordt vragen van lezers van zijn boek Spare

De Britse prins Harry doet komende zaterdag mee met een online-evenement waarbij lezers van zijn boek Spare vragen aan hem kunnen stellen, maakte uitgever Penguin Random House bekend. Volledig spontaan zal dat alleen niet zijn, aangezien vragen van tevoren moeten worden ingestuurd.

Tijdens het online-evenement zal Harry een “intiem gesprek voeren” met dr. Gabor Maté over het leven met verlies en het belang van persoonlijke genezing, aldus de organisator. Na afloop van het gesprek volgt de vraag- en antwoordsessie met de prins. Geïnteresseerden die het evenement willen bijwonen moeten wel een exemplaar van het boek Spare kopen.

De memoires van prins Harry verschenen in januari. Harry heeft het in zijn boek onder meer over zijn ervaringen binnen de Britse koninklijke familie en zijn verslechterde band met broer prins William en vader koning Charles. Het boek werd ook in Nederland goed verkocht. De Nederlandse vertaling Reserve stond in de week na de verschijning op de eerste plek van de Bestseller 60, de lijst met bestverkochte Nederlandse boeken.