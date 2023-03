Prins Harry deelt favoriete geur en broodje met Stephen Colbert

Prins Harry heeft tijdens een verrassingsoptreden in de talkshow van Stephen Colbert dinsdagavond antwoord gegeven op een aantal prangende levensvragen. Zo vroeg de Amerikaanse presentator de Britse prins onder meer naar zijn favoriete geur en lievelingsbroodje.

“Mijn vrouw”, antwoordde Harry op de vraag wat zijn favoriete geur is. Het favoriete broodje van de prins is “een tosti met ham en kaas met een beetje dijonmosterd erop” gemaakt met een tosti-ijzer. Hetgeen waar hij eigenlijk van af moet is een paar “gescheurde boxershorts”, bekende de prins.

Ook deelde Harry zijn grootste angst, namelijk slangen. “Ik vind haaien ook niks, maar die zitten gelukkig alleen maar in de zee. Slangen kun je overal tegenkomen.” Tot slot gaf de Britse prins nog vijf woorden die de rest van zijn leven volgens hem het best omschrijven: “vrijheid, geluk, duidelijkheid, ruimte en liefde”.