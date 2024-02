Prins Harry hoort woensdag uitspraak in zaak over beveiliging

Prins Harry krijgt woensdag te horen of hij zijn rechtszaak tegen de Britse overheid over zijn beveiliging heeft gewonnen of niet. Sinds zijn stap terug binnen de koninklijke familie en verhuizing naar de Verenigde Staten in 2020, werd zijn automatische politiebescherming in het Verenigd Koninkrijk stopgezet.

De hertog van Sussex spande de zaak aan omdat hij vond dat hij een “onwettige en oneerlijke behandeling” heeft gekregen door het stopzetten van zijn beveiliging. “Het Verenigd Koninkrijk is mijn thuis en het centrum van het erfgoed van mijn kinderen. Dit mag niet gebeuren als het niet mogelijk is om hen veilig te houden”, liet hij bij het begin van de zaak in december weten.

Wanneer Harry (met zijn gezin) nu naar het Verenigd Koninkrijk komt, wordt hij niet langer automatisch even goed beveiligd als toen hij nog een werkend lid was van de Britse koninklijke familie. De Britse overheid nam dit besluit omdat de prins een stap terug had gedaan en toch vooral in het buitenland woonde.

De verwachting is dat rechter Peter Lane van het Britse Hooggerechtshof woensdagochtend om 11.30 uur Nederlandse tijd schriftelijk uitspraak doet.