Prins Harry kreeg te horen dat politieagenten ‘niet te koop’ zijn

Politieagenten zijn niet te koop als “privébeveiligers voor rijke mensen” zoals prins Harry. Dat zeiden advocaten van de Britse regering en politieagenten dinsdag in de rechtbank in een zaak tegen de prins. Tijdens de zitting wordt dinsdag besloten of de zaak ook daadwerkelijk inhoudelijk wordt behandeld.

Harry spande eerder een rechtszaak aan omdat hij in zijn geboorteland geen politiebeveiliging meer krijgt sinds hij zijn koninklijke taken heeft neergelegd en naar Amerika verhuisde. De rechter weigerde deze zaak eerder te heropenen, maar uiteindelijk gebeurde dat dinsdag toch.

De prins zou geld geboden hebben aan de Britse politie om hem te beschermen tijdens bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk. De advocaten van de agenten lieten weten dat de politie zichzelf “in gevaar brengt” en dat dat alleen voor het publieke belang zou moeten gebeuren.