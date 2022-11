Prins Harry schrijft brief aan kinderen van oorlogsslachtoffers

Prins Harry heeft op Remembrance Sunday een brief geschreven aan Scotty’s Little Soldiers. Dat is een Britse liefdadigheidsinstelling die kinderen ondersteunt van wie de ouders zijn overleden terwijl ze in het leger dienden.

“Zoals velen van ons op Remembrance Sunday nadenken over oorlogsslachtoffers, wilde ik jullie laten weten dat ik vandaag aan jullie denk”, begint Harry zijn brief. “We hebben een band, zonder elkaar ooit te ontmoeten, omdat we weten hoe het is om een ouder te verliezen. Ik ken uit de eerste hand de pijn en het verdriet dat gepaard gaat met dat verlies en ik wil dat jullie weten dat je niet de enige bent”, vervolgt de hertog van Sussex.

Harry schrijft dat de kinderen van de oorlogsslachtoffers “troost en kracht” kunnen vinden in de wetenschap dat de liefde van hun overleden ouders voor altijd voortleeft. “Vandaag, maar elke dag, bewonder ik alle mensen die hun leven hebben gegeven in dienst van ons land.”

Remembrance Sunday is de dag waarop de slachtoffers uit de twee wereldoorlogen en de gewapende conflicten daarna worden herdacht. Het eerbetoon vindt traditiegetrouw plaats op de tweede zondag van november, omdat die zondag het dichtst bij 11 november ligt. Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand in de Eerste Wereldoorlog ondertekend.