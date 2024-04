Prins Harry verliest hoger beroep over Britse beveiliging

Prins Harry heeft het hoger beroep bij het Hooggerechtshof tegen een uitspraak over zijn beveiliging in het Verenigd Koninkrijk verloren. De prins, die al een tijd in Amerika woont, wil politiebeveiliging wanneer hij in zijn geboorteland is, maar de rechter oordeelde in februari dat dat niet ging gebeuren.

Harry ontving, net als andere leden van de Britse koninklijke familie, politiebeveiliging betaald door de staat. Die beveiliging werd echter stopgezet toen hij in 2020 besloot een stap terug te doen binnen de koninklijke familie.

De prins vond echter dat hij een “onwettige en oneerlijke behandeling” heeft gekregen door de beslissing en vocht deze daarom aan. Een bron bij het Hooggerechtshof heeft maandag aan het Britse Sky News laten weten dat de poging geen succes heeft gehad.