Prins Michael van Kent levert Russische onderscheiding in

Prins Michael van Kent, een neef van de Britse koningin Elizabeth, stuurt een vriendschapsonderscheiding die hij van Rusland kreeg terug. Aanleiding is de Russische invasie in Oekraïne, melden Britse media op basis van zijn woordvoerder.

De 79-jarige prins, die jarenlang zaken deed met de Russen, werd in 2009 in het Kremlin door toenmalig president Dmitri Medvedev onderscheiden in de Orde van de Vriendschap. Hij kreeg de medaille voor zijn “bijdrage aan de versterking van vriendschap en samenwerking met Rusland”.

Michael van Kent spreekt vloeiend Russisch en is onder meer beschermheer van de Russisch-Britse Kamer van Koophandel.

In Nederland heeft astronaut André Kuipers een vriendschapsonderscheiding.