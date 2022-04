Prins Philip: een leven in foto’s

Philip wordt op 10 juni 1921 geboren op het Griekse eiland Corfu, in de idyllische familievilla Mon Repos.

Zijn ouders zijn prins Andreas van Griekenland en prinses Alice van Battenberg, zijn bloedband loopt door vele koningshuizen.





Philip gaat naar school in Frankrijk, aan de MacJannet American school in St-Cloud. Als hij zeven is verhuist hij naar familieleden in het Verenigd Koninkrijk, waar hij naar vervolgens naar school gaat. Uiteindelijk volgt hij onderwijs aan de kostschool Gordonstoun in Schotland, waar hij onder leiding van de onderwijspionier Kurt Hahn excelleert in sport en discipline.





Philip ontmoet Elizabeth als ze met haar ouders en zus Margaret het Royal Naval College bezoekt in 1939. Dit is vermoedelijk de eerste foto waarop ze samen staan, genomen tijdens dat bewuste bezoek. Philip (rechts met witte pet) leidt het gezelschap rond en Elizabeth (derde van links) is onder de indruk van de blonde lange Philip.

Elizabeth stond met haar mond vol tanden. Elizabeths nicht Margaret Rhodes, overleden in 2016, snapte wel waarom. ‘Hij was zo knap, een viking god’, herinnerde ze zich.

Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, verblijft Elizabeth op Windsor Castle. Philip word uitgezonden naar de brandhaarden in onder andere het Middellandse Zeegebied. Lange brieven gaan in de oorlogsjaren over en weer tussen Philip en Elizabeth.

In de zomer van 1946 trekt Philip de stoute schoenen aan: hij vraagt koning George om de hand van diens dochter. De verloving wordt bekend gemaakt in 1947.





Ze trouwen datzelfde jaar op 20 november.

Philip is een fanatiek polospeler en speelt ook graag een potje cricket.





Het echtpaar krijgt vier kinderen: Charles, Anne, Andrew en Edward, hier gefotografeerd in 1972.

In 1972 vieren ze hun zilveren huwelijksjubileum op landgoed Balmoral.

In 1977 vergezelt Philip Elizabeth tijdens haar tour om haar Silver Jubilee te vieren. Ze dragen Maori Kahu-Kiwi (veren mantels) in Rugby Park, Gisborne, Nieuw Zeeland.

Tijdens Trooping the Colour in 1985 staat Philip op het balkon van Buckingham Palace tussen zijn gezin en kleinkinderen.

Philip zette zich onder andere in voor de Duke of Edinburgh Award, waarmee hij jongeren een podium gaf. Hier heeft hij een onderonsje met jongeren op Holyroodhouse in 2010.

Hij blijft nog lang actief in de paardensport. Zodra hij niet meer op een paard zit, raakt hij bedreven in het mennen.

In juni 2011 staan duizenden toeschouwers bij Buckingham Palace om Philips kleinzoon William en zijn kersverse vrouw Catherine toe te juichen.

Twaalf maanden later later staat Philip in ogenschijnlijk goede gezondheid naast Elizabeth tijdens de viering van haar Golden Jubilee. Een dag later wordt hij echter opgenomen in het ziekenhuis met een blaasontsteking.

In 2014 vergezelt hij Elizabeth op een tour door Ierland. Hier tekent hij het gastenboek van Hillsborough Castle in Belfast.

In 2015 brengen Philip, Elizabeth, zoon Charles en schoondochter Camilla een staatsbezoek aan Malta.

In april 2017 vergezelt Philip zijn vrouw bij de opening van een olifantenopvang in Bedfordshire. Niet veel later kondigt hij aan zijn publieke taken neer te leggen.

In 2017 staat Philip naast Elizabeth tijdens een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de schietpartij tijdens een concert van Ariana Grande in Manchester.

Op 24 juni 2018 ziet hij hoe kleindochter Eugenie trouwt met Jack Brooksbank.

Op 18 juli 2020 trouwt kleindochter Beatrice met Edoardo Mapelli Mozzi.

Philip leeft de laatste jaren een rustig bestaan op landgoed Sandringham, maar vanwege de coronapandemie verhuist hij weer terug naar Elizabeth op Windsor Castle. Op zijn 99e verjaardag poseert hij met Elizabeth in de tuin van Windsor Castle.

In juli 2020 draagt hij op Windsor Castle zijn taak als erekolonel van The Rifles over aan Camilla.

Prins Philip, hertog van Edinburgh, overlijdt rustig op 9 april op Windsor Castle. Hij was 73 jaar getrouwd met koningin Elizabeth.