Prins William bezorgd over ’toenemend antisemitisme’

Prins William maakt zich zorgen over “het toenemende antisemitisme”. Dat zei de prins van Wales donderdag, ook namens zijn vrouw Catherine, tijdens een bezoek aan een synagoge in Londen.

William sprak in de synagoge met mensen van het Holocaust Educational Trust, die strijden tegen haat en antisemitisme. “Vooroordelen horen niet thuis in de maatschappij”, zei de prins. “Catherine en ik maken ons allebei grote zorgen over de toename van het antisemitisme waar jullie het vanmorgen over hebben gehad en het spijt me als iemand van jullie dat heeft moeten meemaken.”

De prins benadrukte ook dat mensen moeten blijven praten over hun ervaringen met antisemitisme. “Ik wil jullie allemaal gerust stellen dat er mensen zijn die om ons geven en dat er mensen zijn die naar ons luisteren.”

Het was het eerste werkbezoek van William nadat hij afgelopen dinsdag plots was vertrokken bij de herdenkingsdienst van koning Constantijn. Dat was om “een persoonlijke kwestie”, maar het is niet duidelijk wat er aan de hand was.