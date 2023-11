Prins William bij elfde uitreiking Tusk Conservation Awards

Prins William is maandagavond aanwezig bij de elfde uitreiking van de Tusk Conservation Awards in het hotel The Savoy in Londen. De prins van Wales is beschermheer van organisator Tusk, die zich inzet voor de bescherming van de natuur in Afrika.

De organisatie reikt de Tusk Conservation Awards jaarlijks uit om mensen die een positieve impact maken op het gebied van natuurbescherming in Afrika te belonen. De Britse prins is sinds 2005 beschermheer van Tusk.

Tijdens zijn toespraak bij de vorige uitreiking van de prijzen, in november vorig jaar, benadrukte William dat we de zorg voor de natuur niet moeten vergeten. “We maken turbulente tijden mee en daardoor is het makkelijk om uit het oog te verliezen hoe belangrijk het is dat we voor onze natuur blijven zorgen”, zei hij toen. “Maar we moeten in onze natuur en het milieu blijven investeren en die beschermen voor toekomstige generaties.”