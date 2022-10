Prins William eert oma door inzet voor natuur voort te zetten

Prins William put er troost uit om in tijden van verlies “degenen die we missen te eren door het werk dat we doen”, zei de Britse prins dinsdag in Londen tijdens de United for Wildlife Global Summit, in zijn eerste speech als prins van Wales. Met zijn woorden doelde de zoon van koning Charles op zijn oma, koningin Elizabeth, van wie hij naar eigen zeggen heeft geleerd dat de natuur ontzettend belangrijk is.

“Ik put dan ook veel troost uit de vooruitgang die we boeken om een ​​einde te maken aan de illegale handel in wilde dieren”, vervolgde de prins. Koningin Elizabeth, die op 8 september op 96-jarige leeftijd overleed, gaf “zoveel” om de natuur, stelde William. De prins richtte in 2014 United For Wildlife op, dat zich inzet tegen de handel van wilde dieren, hun hoorns en ivoor.

De illegale handel in dieren is “wreed”, vervolgde de man van prinses Catherine in zijn speech, wat de dood van de Zuid-Afrikaanse boswachter Anton Mzimba volgens hem laat zien. “Anton zette zich in voor de bescherming van dieren in het wild”, zei de prins, waarvoor hij “de ultieme prijs” moest betalen. “En het is ook niet meer dan terecht dat we hem eren door ons werk met hernieuwde focus en energie voort te zetten.”

Het beschermen van dieren in het wild is “een moeilijke missie”, meende de prins van Wales, maar zijn organisatie heeft al veel bereikt volgens hem. Zo zijn veel criminelen gearresteerd en mensen opgeleid om zich in te zetten voor de bescherming van wilde dieren, vervolgde hij. “Ik hoop dat jullie hier vandaag allemaal energiek en gemotiveerd weggaan om dit werk te intensiveren. Omdat er nog te veel criminelen zijn die denken dat ze straffeloos kunnen handelen.”