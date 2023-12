Zien: prins William weer op pad om straatkranten te verkopen

Prins William is dinsdag weer in actie gekomen om daklozen te helpen. De prins ging de straat op om de laatste editie van straatkrant The Big Issue te verkopen, maakte hij in een bericht op sociale media bekend.

De prins van Wales stond, gehuld in een kenmerkend rood jasje en bijbehorend petje, buiten een Tesco-filiaal in de wijk Hammersmith. Het uitstapje van de prins betekende een weerzien met straatverkoper Dave Martin. Anderhalf jaar geleden ging William al samen met hem de straat op om geld op te halen voor daklozen. “Geweldig om weer bij Dave te zijn en de nieuwste editie van The Big Issue weer te verkopen”, schrijft William bij een foto van het tweetal.

William zet zich al jaren in voor daklozen. Dit jaar lanceerde hij met zijn organisatie Homewards een project om de komende vijf jaar op verschillende locaties in het Verenigd Koninkrijk dak- en thuislozen te helpen.