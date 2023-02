Prins William ‘zeer verdrietig’ om overlijden John Motson

Prins William was “zeer verdrietig” toen hij hoorde van het overlijden van voetbalcommentator John Motson. De Brit overleed donderdag op 77-jarige leeftijd.

Motson was bekend van het populaire voetbalspel FIFA en het tv-programma Match of the Day, waarin samenvattingen te zien zijn van de wedstrijden uit de Engelse Premier League. ‘Motty’ werkte tussen 1971 en 2018 voor het BBC-programma. De verslaggever stond bekend om zijn grote kennis en karakteristieke en enthousiasmerende stemgeluid.

“Zeer verdrietig om te horen van het overlijden van John Motson”, schrijft William op Twitter. De prins noemt Motson een legende en zegt verder dat zijn stem het geluid van voetbal was. “Mijn gedachten zijn bij zijn familie en vrienden.”