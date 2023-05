Prins William ziet Chelsea op Wembley FA Cup voor vrouwen winnen

Prins William was zondag in het Wembley-stadion in Londen getuige van de finale in de Engelse FA Cup voor vrouwen. Daarin bleek Chelsea met 1-0 te sterk voor Manchester United. Het winnende doelpunt werd in de 88e minuut gemaakt door de Australische spits Samantha Kerr.

De prins van Wales, die ook voorzitter van de Britse voetbalbond FA is, kwam na afloop op het veld om de speelsters van Chelsea te feliciteren. Voor Chelsea betekent dit de derde aaneengesloten bekertriomf. Alle drie de keren stonden ‘The Blues’ onder leiding van coach Emma Hayes, die het elftal al sinds 2012 onder haar hoede heeft.

De finale van zondag brak een bezoekersrecord in het vrouwenvoetbal. Bij de wedstrijd waren maar liefst 77.390 bezoekers aanwezig. Nog nooit eerder trok een vrouwenaffiche in een nationale competitie zoveel bekijks.

Het laatste record dateert van 2019, toen zaten er 60.739 supporters in het Wanda Metropolitano in Madrid voor de Spaanse topper tussen Atlético Madrid en FC Barcelona. Vorig jaar trok de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen nog meer bekijks. Hoewel de wedstrijd ook tussen twee Spaanse ploegen ging (FC Barcelona en Real Madrid), werd het recordaantal van 91.553 bezoekers genoteerd in een internationale competitie.