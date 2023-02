Prinses Anne: Nieuw-Zeelanders moeten trots zijn op zichzelf

De Britse prinses Anne vindt dat Nieuw-Zeelanders “trots moeten zijn” op de veerkracht die ze tonen na de cycloon Gabrielle. Dat zei de zus van koning Charles tijdens haar bezoek aan het National Crisis Management Centre in Wellington.

“Jullie zouden allemaal trots moeten zijn op de veerkracht, de kracht en de zorg voor jullie omgeving die jullie tonen bij tegenslag”, sprak de prinses. “Kia Kaha”, vervolgde ze, wat in de Maori-taal betekent: “Wees sterk.”

Het reisschema van de prinses in Nieuw-Zeeland ziet er anders uit dan gepland vanwege de cycloon, die onlangs veel schade in het land veroorzaakte. Hierdoor is een afspraak met vertegenwoordigers van het Nieuw-Zeelandse leger vervallen. In plaats daarvan is Anne dus bij het National Crisis Management Centre langsgegaan, waar zij met mensen sprak die betrokken zijn bij de herstelwerkzaamheden die nodig zijn door cycloon Gabrielle.