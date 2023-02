Prinses Catherine bezoekt verzorgingstehuis in Oxford

Prinses Catherine heeft dinsdag een verzorgingstehuis in Oxford bezocht en is daar in gesprek gegaan met medewerkers en bewoners. Zo sprak ze onder meer de 109-jarige bewoonster Nora Munchmore, blijkt uit een video van een royaltyverslaggever van de Daily Express.

“Wat is je favoriete ding om te eten”, vroeg de prinses aan de 109-jarige bewoonster, waarop zij niertjes antwoord. “Niertjes! Ik hou ook van niertjes!”, reageert Catherine, die met een mondkapje op ook een spelletje digitaal tafelvoetbal speelde tegen een andere bewoonster.

Daarnaast mocht Catherine ook helpen pannenkoeken bakken, al ging haar dat niet heel goed af getuige een filmpje van een verslaggeefster van de Daily Mail. “Dat is niet hoe je pannenkoeken moet maken”, zegt ze na meerdere mislukte pogingen om er eentje om te draaien.