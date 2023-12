Prinses Catherine opent nieuwe afdeling in kinderziekenhuis

De Britse prinses Catherine heeft dinsdag een nieuwe afdeling geopend in het een kinderziekenhuis in Londen. Samen met twee meisjes knipte Catherine een roze lintje door ter ere van de opening.

De speciale afdeling moet zorg bieden aan kinderen en jongeren die geopereerd moeten worden. De focus ligt op een gezinsgerichte zorg, zodat de patiënten met hun familie in het ziekenhuis kunnen verblijven.

Op beelden op X is te zien dat Catherine in gesprek gaat met een aantal patiënten die in het Evelina London Children’s Hospital worden behandeld. Zo spreekt de prinses van Wales met een meisje dat een fotocollage voor haar heeft gemaakt. Catherine is beschermvrouwe van het ziekenhuis.