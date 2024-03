Prinses Catherine werkt vanuit huis tijdens herstel

De Britse prinses Catherine blijft vanuit huis aan het werk terwijl ze herstelt van haar buikoperatie. Volgens een woordvoerder van Kensington Palace wordt Catherine onder meer op de hoogte gehouden van een project van de Royal Foundation Centre, meldt The Telegraph. Het gaat om een onderzoek naar een hulpmiddel om de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen beter te observeren.

Catherine is sinds haar operatie in januari nauwelijks in het openbaar verschenen. Ze zou zeker tot en met Pasen achter de schermen blijven in verband met haar herstel. Sindsdien wordt er op sociale media veel gespeculeerd over de reden van haar langdurige afwezigheid. Die speculaties werden verder aangewakkerd nadat prominente persbureaus een foto van Catherine, die was vrijgegeven door Kensington Palace, verwijderden omdat die – naar later bleek door Catherine zelf – bewerkt bleek te zijn.