Registratie uitvaart Elizabeth wint Britse televisieprijs

De registratie van de uitvaart van koningin Elizabeth op 19 september heeft een Britse televisieprijs gewonnen. De live-uitzending, die onder meer te zien was op de BBC, is dinsdagavond bekroond met een Royal Television Award (RTS) in de categorie Live Event. De awards worden uitgereikt door de RTS, een educatieve mediaorganisatie.

De jury had een beknopte toelichting op de winst van de uitzending van de uitvaart. “Er is maar één woord dat het kan samenvatten: perfect.”

Vorige week werd bekend dat de televisieregistratie van de uitvaart van de Queen kans maakt op een BAFTA Television Award, ook in de categorie Live Event. De belangrijkste Britse tv-prijzen worden op 14 mei uitgereikt.