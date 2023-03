Registratie uitvaart koningin Elizabeth genomineerd voor BAFTA

De uitzending van de uitvaart van koningin Elizabeth is genomineerd voor de BAFTA Television Awards, de belangrijkste Britse televisieprijzen. De registratie maakt kans in de categorie Live Event.

Andere genomineerden in de categorie zijn Concert For Ukraine en Platinum Jubilee: Party At The Palace, een concert voor het platina jubileum van koningin Elizabeth.

Elizabeth overleed op 8 september 2022 op 96-jarige leeftijd. Op 19 september was de uitvaart: de eerste staatsbegrafenis sinds het overlijden van Winston Churchill. Prins Philip, de echtgenoot van Elizabeth die in 2021 overleed, had geen staatsbegrafenis. De periode van rouw, de uitvaart en alles rondom het overlijden van de Queen werd live uitgezonden bij de BBC.

De BAFTA Television Awards worden dit jaar uitgereikt op 14 mei in de Royal Festival Hall in Londen. De avond wordt gepresenteerd door comedians Rob Beckett en Romesh Ranganathan. Bij de uitreiking van de prestigieuze prijzen zijn de series This Is Going To Hurt en The Responder de belangrijkste kanshebbers met elk zes nominaties. Bad Sisters, The Crown, The English and Slow Horses zijn allemaal vijf keer genomineerd.