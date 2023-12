Rick Evers veilt exemplaar Eindstrijd, opbrengst naar Auteursbond

Royaltyjournalist Rick Evers gaat zijn exemplaar van het omstreden boek Eindstrijd te koop aanbieden via veilingsite Catawiki. Geïnteresseerden kunnen vanaf woensdag bieden op het boek dat nadat Evers twee bladzijden op X had gedeeld, meteen uit de handel werd genomen. Op de pagina’s stond dat de toenmalige prins Charles, de huidige koning, in het verleden opmerkingen zou hebben gemaakt over de huidskleur van Archie, de zoon van Harry en Meghan. Deze zin stond niet in de Britse versie van het boek.

“Veel mensen vroegen de afgelopen dagen wat ik met het exemplaar ga doen”, vertelt Evers. “Ik vind dit wel een mooi idee. De opbrengst gaat naar de Auteursbond, die schrijvers en vertalers steunt als zij onder vuur liggen.” De Auteursbond nam het de afgelopen week in de media ook op voor de twee Nederlandse vertalers van het boek. De Britse schrijver van het boek, Omid Scobie, suggereerde dat de Nederlandse vertalers de namen er zelf bij gezet zouden hebben. The Times meldde maandag op gezag van bronnen bij de Britse uitgever dat er twee versies van het boek naar Nederland waren gestuurd: eentje met de zin over de huidskleur van Archie en eentje zonder.

Xander Uitgevers, die de vertaalde verse van Endgame in Nederland uitbrengt, nam de eerste druk van het boek direct na de onthulling van Evers uit de handel. De nieuwe versie, zonder de omstreden zinnen, moet vrijdag in de winkels liggen. Het is niet duidelijk hoeveel exemplaren van de eerste druk van Eindstrijd zijn verspreid, maar Evers denkt dat het er niet veel zijn. “Dit is ook het boek waarmee ik over de hele wereld op de televisie te zien ben geweest”, lacht hij. De journalist belooft het exemplaar ook te voorzien van een certificaat van authenticiteit. Ook zou hij bereid zijn om het boek te signeren.

Journalistenvakbond NVJ liet maandag weten volledig achter Evers en zijn handelingen te staan. Volgens NVJ-voorman Thomas Bruning heeft de royaltyjournalist “uitstekend journalistiek werk geleverd. Hij heeft een voor het koningshuis belastende uitspraak op een volstrekt legitieme manier in zijn bezit gekregen, hij heeft zich aan het embargo gehouden.”