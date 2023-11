Ronnie Wood nodigt prins William uit voor optreden van The Stones

Prins William is door Ronnie Wood uitgenodigd om een concert van The Rolling Stones te bezoeken. De Britse troonopvolger heeft beloofd te komen op voorwaarde dat Taylor Swift er ook is, zei de rocker tegen The Telegraph.

William en Wood ontmoetten elkaar deze week bij de uitreiking van de jaarlijkse Tusk Conservation Awards, waarbij pioniers op het gebied van wildlife geëerd worden. “We spraken over onze tournee en ik zei: ‘Kom, je moet met ons mee.’ Ook hadden we het over het nieuwe album en zo”, deelt Wood (76) over de ontmoeting.

Volgens de Stones-gitarist zei William dat hij zou komen als Taylor Swift er ook zou zijn. Nadat Wood vertelde dat de zangeres eerder al eens had gezongen met leadzanger Mick Jagger van de Stones, was William overtuigd. “Dan ben ik erbij.”