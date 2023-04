Royal Mail onthult speciale zegels voor kroning Charles

De Britse Royal Mail heeft vrijdag de speciale postzegels ter ere van de kroning van koning Charles onthuld. De set van vier postzegels is gewijd aan kwesties die Charles na aan het hart liggen.

Een van de zegels toont het moment van de kroning. Daarop is te zien hoe de aartsbisschop van Canterbury de kroon van Sint-Edward op het hoofd van de koning plaatst. Op de achtergrond staat Westminster Abbey, waar de kroning op 6 mei zal plaatsvinden. Ook is er vuurwerk en een feestvierende menigte te zien.

De andere zegels tonen zaken waar koning Charles veel waarde aan hecht: diversiteit en gemeenschap, duurzaamheid en biodiversiteit, en het Gemenebest.

Het is pas de derde keer dat de Royal Mail postzegels uitgeeft ter ere van een kroning. Eerder gebeurde dat voor koning George in 1937 en koningin Elizabeth in 1953. De speciale kroningspostzegels gaan vanaf 6 mei in de verkoop. De zegels kunnen wel alvast worden besteld.