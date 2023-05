Ruim 5000 militairen verzamelen bij Westminster voor kroning

Meer dan 5000 militairen van de Britse landmacht, de koninklijke marine en de luchtmacht arriveren enkele uren voor de kroning bij Waterloo station in Londen. Ze verzamelen bij Westminster om zich klaar te maken voor de kroning van Charles.

Volgens de spoorbeheerder is het de grootste verplaatsing van militair personeel sinds de begrafenis van Winston Churchill in 1965. BBC en Sky News zenden beelden uit van treinen die leegstromen met mensen in verschillende uniforms. Door de straten marcheren al verschillende legeronderdelen en er wordt ook muziek gemaakt.

Veel militairen lopen vanaf 10.20 uur plaatselijke tijd mee in de processie van Buckingham Palace naar Westminster Abbey, waar de kroning zal plaatsvinden.

Langs de route die Charles en Camilla met een koets afleggen begint het ook al druk te worden. Om 06.00 uur plaatselijke tijd gingen de vakken voor toeschouwers open. Sommige mensen wachtten al uren of kampeerden zelfs om de beste plek te bemachtigen.