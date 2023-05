Russell Crowe: koning Charles is een goeie vent

De Britse koning Charles is volgens acteur Russell Crowe een “goeie vent”. De Nieuw-Zeelandse acteur staat maandag op Twitter stil bij een ontmoeting die hij in 2003 had met Charles, die toen nog prins was.

De twee zagen elkaar tijdens een première van de film Master and Commander: The Far Side of the World. “De man die koning zou worden was aardig. Hij was ook grappig. Erg intelligent en goed gezelschap”, schrijft de acteur. “Ik zal de warmte in onze laatste handdruk nooit vergeten. Goeie vent.” Charles heeft overigens erg genoten van de film, onthulde Crowe in een reactie op een vraag van een volger.

In zijn bericht zegt Crowe verder dat hij niet zo veel heeft met de gebruiken van het koningshuis. “Tijdens al mijn ontmoetingen met royalty heb ik nooit ‘uwe hoogheid’ kunnen zeggen. Het zit niet in mijn dna. Ik heb zowel William en Harry ‘mate’ genoemd toen ik ze ontmoette”, herinnert de 59-jarige Crowe zich. “Dat wil niet zeggen dat ik onbeleefd wilde zijn. Verre van. Ik was blij ze te ontmoeten.”

Hoewel de acteur niet per se een voorstander van de monarchie is, heeft hij wel vertrouwen in Charles, die later deze week wordt gekroond in Westminster Abbey. “Ik denk zelf niet echt dat we een koning nodig hebben, maar ik weet zeker dat hij zijn uiterste best zal doen.”