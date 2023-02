Sarah Ferguson ‘extra enthousiast’ voor bezoek aan New York

Sarah Ferguson gaat met Samantha Barry, hoofdredactrice van de Amerikaanse Glamour, in gesprek over haar te verschijnen boek A Most Intriguing Lady. De ontmoeting vindt maandag plaats in New York. Voor de 63-jarige Ferguson is het haar eerste bezoek “sinds een tijdje” aan de Verenigde Staten.

“Het is mijn eerste bezoek aan de Verenigde Staten sinds een tijdje. Dat maakt mij extra enthousiast om het over mijn nieuwe boek te hebben”, schrijft Ferguson bij een bericht op Instagram.

Het boek van Ferguson verschijnt volgende week. Het boek is een historische roman en is het vervolg op haar in 2021 verschenen debuutroman Her Heart for a Compass. Ferguson schreef de roman in de periode dat haar ex-man prins Andrew onder vuur lag vanwege een misbruikzaak. Ferguson heeft eerder in gesprek met The Times gezegd dat het schrijven haar heeft geholpen om door die periode heen te komen.