Sarah Ferguson geëmotioneerd door bezoek aan Oekraïense wezen

Sarah Ferguson is afgelopen weekend naar Roemenië afgereisd. In de hoofdstad Boekarest bezocht ze een Joodse organisatie die Oekraïense wezen opvangt. De hertogin van York blikt in het Britse tijdschrift HELLO! terug op een emotionele reis.

De organisatie Tivka vangt kinderen op die hun ouders hebben verloren en door de oorlog met Rusland zijn gevlucht. “Niemand weet hoe het is om je leven achter te moeten laten met je bezittingen in een plastic zak en een nieuw leven te beginnen als vluchteling, afhankelijk van de steun van anderen”, zegt de ex-vrouw van prins Andrew.

Een van de momenten die Ferguson het meest raakte, was haar ontmoeting met het meisje Eliana. “Ik schreef hallo op een papiertje en ze schreef hallo terug. Ze kopieerde mijn tekst”, zegt de hertogin. “Ik schreef: ‘Je moet vast bang zijn.’ Ze begreep niet wat er stond, dus iemand vertaalde het snel. Toen tekende ik een hartje en tekende zij ook een hartje. Ik voelde de energie veranderen. Het was echt een van de meest aangrijpende momenten die ik in jaren heb meegemaakt. Het was heel mooi omdat het Eliana uit haar enorme angst haalde en aan het einde keek ze naar me op en kreeg ik een knuffel.”