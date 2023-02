Sarah Ferguson kijkt terug op een jaar oorlog in Oekraïne

Sarah Ferguson blikt vrijdag terug op een jaar sinds de Russische invasie van Oekraïne. De ex-vrouw van prins Andrew belooft in een bericht op sociale media dat ze zich zal blijven inzetten voor de slachtoffers van de oorlog.

Haar organisatie Sarah’s Trust zal blijven helpen, schrijft Ferguson. “Ik heb de grenssteden in Polen al drie keer bezocht en met hulp van gulle gevers volgeladen vrachtwagens meegenomen.”

Ferguson vertelt tijdens een van de bezoeken erg geraakt te zijn door een Oekraïens koor van blinde studenten dat naar Polen was gevlucht. “Ze vertelden me schrijnende verhalen over hoe ze hun familie moesten achterlaten en moesten vluchten. Ik vond het een eer ze voor Kerstmis mee terug te kunnen nemen naar het Verenigd Koninkrijk.”