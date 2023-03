Sarah Ferguson werd ‘nog closer’ met Elizabeth door Andrew-gate

Sarah Ferguson is gedurende de periode dat prins Andrew werd beticht van misbruik “nog closer” geworden met koningin Elizabeth. Dat vertelt de hertogin van York aan The Telegraph.

“Gedurende de laatste drie jaar is haar arme zoon door zo’n tumultueuze tijd gegaan”, zegt de ex-vrouw van prins Andrew. Hij werd door Virginia Giuffre beschuldigd van misbruik. Dat zou zijn gebeurd toen ze nog minderjarig was. De prins heeft dit altijd ontkend. “Ik denk dat hare majesteit erg opgelucht was dat ik haar met hem kon helpen, dus we werden toen zelfs nog closer.”

Ferguson, die twee dochters heeft met Andrew, heeft de vorig jaar overleden Britse koningin “altijd bewonderd” en “altijd leuk gevonden”. “Ze was meer een moeder voor me dan mijn eigen moeder.”