Sarah Ferguson zegt hulp toe aan slachtoffers aardbevingen

Sarah Ferguson is bereid om met haar liefdadigheidsinstelling de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië te helpen. De hertogin van York bood haar hulp aan in een bericht in haar Instagram Stories.

“Mijn gedachten zijn bij de mensen in Turkije en Syrië die moeten omgaan met de nasleep van de verschrikkelijke aardbeving”, schrijft Ferguson verder. “Mijn condoleances gaan uit naar de families van degenen die zijn omgekomen. We bidden allemaal dat er overlevenden worden gevonden.”

De ex-vrouw van prins Andrew wil graag iets doen om de slachtoffers te helpen. “Mijn goede doel Sarah’s Trust staat klaar om te helpen, op welke manier dan ook”.