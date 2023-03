Schrijfwedstrijd BBC keert terug met steun van Camilla

De BBC-schrijfwedstrijd voor kinderen keert na drie jaar afwezigheid terug. 500 Words, in 2011 bedacht door de ochtendshow van radiozender BBC One, krijgt wederom steun van koningin-gemalin Camilla.

De wedstrijd is vanaf september terug. Kinderen mogen zelf een verhaal bedenken, schrijven en insturen. Het winnende verhaal wordt dan voorgelezen door een bekende Brit. Voorgaande jaren deden onder anderen Benedict Cumberbatch, Dua Lipa en Jodie Whittaker dat.

Koningin-gemalin Camilla, die zelf groot fan van lezen en schrijven is, is de afgelopen jaren altijd betrokken geweest bij de wedstrijd. De afgelopen jaren zijn er in totaal zo’n miljoen verhalen ingestuurd: bij één van die verhalen raakte Camilla zelfs geëmotioneerd toen het werd voorgelezen.

Charlotte Moore, chief content officer bij de BBC, is blij dat de wedstrijd terugkeert. Ze hoopt dat “het helpt bij het ontdekken van verscheidene jonge auteurs met grote fantasieën”.